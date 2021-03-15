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Финансовый рынок: Испания приготовилась ввести четырехдневную рабочую неделю
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Финансовый рынок: Испания приготовилась ввести четырехдневную рабочую неделю

Планируется, что участниками эксперимента на первом этапе будут все желающие компании
​Власти Испании первыми в Европе приготовились вести четырехдневную рабочую неделю.

Пока что речь идет о пилотном проекте, детали которого до сих пор не проработаны до конца. Данная инициатива принадлежит левоцентристской партии Mas Pais. Теперь данную программу поддержало правительство.

Планируется, что участниками эксперимента на первом этапе будут все желающие компании. Перейти на 32-часовую рабочую неделю компании будут в добровольном порядке. За работниками будет сохраняться заработная плата в полном объеме, а предприятия будут получать компенсацию из бюджета.

Поводом для такой инициативы Mas Pais стало то обстоятельство, что жители Испании тратят на работу больше времени, чем в среднем в Европе. В 1919 году Испания стала первым государством в Западной Европе, которая перешла на восьмичасовой рабочий день.

Идея введения рабочей недели из четырех дней активно обсуждается в России. 

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понедельник 15.03.2021 | 19:18
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