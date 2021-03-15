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Финансы: Goldman Sachs прогнозируют рекордный рост за последние 70 лет
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Финансы: Goldman Sachs прогнозируют рекордный рост за последние 70 лет

В последний раз такой рост ВВП был зафиксирован в США в 1951 году
​Эксперты банка Goldman Sachs предсказали рекордный рост за последние 70 лет. По прогнозам аналитиков, в этом году ВВП взлетит на восемь процентов.

Такой прогноз является довольно оптимистичным и практически в два раза превышает ожидания большинства экспертов. Аналитики полагают, что ВВП вырастет на 4,7 процента. В том случае, если прогноз банка осуществится, то это будет означать полное экономическое восстановление страны от последствий пандемии. 

В последний раз такой рост ВВП был зафиксирован в США в 1951 году.

Аналитики Goldman Sachs также полагают, что уровень безработицы к концу года будет фисироваться на уровне четырех процентов. В 2022 году ожидается снижение до 3,5 процентов и до 3,2 процента в 2023 году.

Ранее Джо Байден подписал закон о мерах по поддержке американской экономики на 1,9 триллиона долларов.

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понедельник 15.03.2021 | 18:59
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