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Финансы: Глава ЦБ Великобритании видит положительные изменения в экономике
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Финансы: Глава ЦБ Великобритании видит положительные изменения в экономике

Ожидается, что на своем заседании 17 марта главный финансовый регулятор Великобритании оставит основную процентную ставку на прежнем уровне
Руководитель Банка Англии Эндрю Бейли сообщил в понедельник, что повышение рыночных процентных ставок отражает улучшение экономических перспектив.

"Мы наблюдали некоторый рост процентных ставок за последний месяц, как и в других странах", — заявил Бейли в интервью BBC Radio 4. "Моя оценка пока согласуется с изменением экономических перспектив", — добавил он.

Ожидается, что на своем заседании 17 марта главный финансовый регулятор Великобритании оставит основную процентную ставку на прежнем уровне 0,10% и сохранит программу по выкупу облигаций в объеме 895 миллиардов фунтов стерлингов.

Ведущие экономисты в остальных странах Европы и Азии выразили обеспокоенность тем, что рост доходности государственных облигаций может негативно отразиться на восстановлении экономики после спада, вызванного кризисом из-за пандемии Covid-19.

На прошлой неделе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что повышение рыночных процентных ставок на данном этапе "недопустимо", поскольку финансисты пообещали увеличить нагрузку на покупку облигаций во время пандемии.

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понедельник 15.03.2021 | 17:15
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