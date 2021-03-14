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Финансы: Украинский ВВП может вырасти в случае сотрудничеств с МВФ
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Финансы: Украинский ВВП может вырасти в случае сотрудничеств с МВФ

В 2021 году восстановление экономики страны будет проходить посредством роста частого потребления
​ВВП Украины вырастет в случае продолжения сотрудничества с МВФ.

По словам старшого научного сотрудника института экономических исследований и политических консультаций В. Кравчука, действующий прогноз реального ВВП в 4,3 процента обусловлен набором предположений. В данном варианте не исключается продолжение сотрудничества с МВФ, которое обеспечивает доступ к льготному кредитованию для всей украинской экономики. Это требует продолжения реформ и проведения адекватной и здоровой монетарной и фискальной политики для всей страны.

В 2021 году восстановление экономики страны будет проходить посредством роста частого потребления и увеличения производства в промышленности и других сферах. Данному факту будет способствовать восстановление экономики в странах-партнерах и рост торговых потоков.

Восстановлен будет как экспорт, так и импорт. В данном случае вклад чистого экспорта в ВВП будет отрицательным ввиду быстрого роста импорта.

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воскресенье 14.03.2021 | 23:36
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