Финансы: Российская налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне

Банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять копии клиентских паспортов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие торгового счета и заявление на его закрытие. Также планируется предоставлять копии карточек с образцами подписей и оттисками печатей.

Помимо этого, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе касательно бенефициарных владельцев, а также выгодоприобретателях, включая информацию касательно отдельных операций или за определенный период.

Ранее говорилось о том, что налоговые органы стали наказывать компании за нарушения, которые довольно долгие годы оставались без последствий.

В конце года сообщалось, что Минфин РФ подготовило пакет поправок, который расширит доступ Федеральной налоговой службы к данным о сетах и операциях банков и их клиентов.

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