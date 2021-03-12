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Курс доллара: Национальная валюта США подорожала относительно своих конкурентов
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Курс доллара: Национальная валюта США подорожала относительно своих конкурентов

Доллар США вырос по отношению к франку до 0,9305
​Доллар США резко подорожал относительно мировой валютной корзины, поскольку доходность казначейских облигаций США выросла после подписания Джо Байденом пакета мер по стимулированию экономики, что увеличило риски более быстрого роста инфляции.

Глава Белого дома подписал пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов, обозначив крупную законодательную победу с момента вступления в должность.

Законопроект предусматривает прямые выплаты в размере до 1400 долларов и пособия по безработице в сумме 300 долларов в неделю.

Доллар США вырос по отношению к франку до 0,9305 и 1,1928 относительно евро. Ожидаемое сопротивление для доллара в районе 0,95 против франка и 1,16 против евро.

Национальная валюта Штатов подорожала до 109,17 против иены и до 0,7179 по отношению к киви. Доллар может столкнуться с сопротивлением в районе 112,00 против иены и 0,70 против киви.

Доллар укрепился до 1,3931 против великобританского фунта. Ближайшее сопротивление для доллара США ожидается в районе 1,37.

Доллар США вырос до 1,2572 против канадского доллара и 0,7741 против австралийского доллара. Значения 1,29 и 0,74, возможно, будут следующими уровнями сопротивления доллара США по отношению к канадскому и австралийскому долларам соответственно.



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пятница 12.03.2021 | 15:51
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