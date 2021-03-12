Курс доллара: Национальная валюта США подорожала относительно своих конкурентов

Глава Белого дома подписал пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов, обозначив крупную законодательную победу с момента вступления в должность.

Законопроект предусматривает прямые выплаты в размере до 1400 долларов и пособия по безработице в сумме 300 долларов в неделю.

Доллар США вырос по отношению к франку до 0,9305 и 1,1928 относительно евро. Ожидаемое сопротивление для доллара в районе 0,95 против франка и 1,16 против евро.

Национальная валюта Штатов подорожала до 109,17 против иены и до 0,7179 по отношению к киви. Доллар может столкнуться с сопротивлением в районе 112,00 против иены и 0,70 против киви.

Доллар укрепился до 1,3931 против великобританского фунта. Ближайшее сопротивление для доллара США ожидается в районе 1,37.

Доллар США вырос до 1,2572 против канадского доллара и 0,7741 против австралийского доллара. Значения 1,29 и 0,74, возможно, будут следующими уровнями сопротивления доллара США по отношению к канадскому и австралийскому долларам соответственно.

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