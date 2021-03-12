Экономика: Байден подписал законопроект о мерах стимулирования экономики США

"11 марта Джо Байден утвердил своей подписью законопроект под номером HR 1319, «Закон об американском плане спасения 2021», который гарантирует федеральную помощь в борьбе с продолжающейся пандемией Covid-19 и ее влиянием на экономику и здоровье граждан", — говорится в сообщении.

Согласно законопроекту свыше $400 млрд направлены на иммунизацию граждан, тестирование населения на Covid-19, создание рабочих мест, подготовку к открытию учебных заведений, оплату отпускных, а также условий для иммунизации. Кроме того, в программу заложены средства на прямые выплаты американцам, пострадавшим в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в размере $1400 и пособия по безработице в сумме $400 в неделю до конца лета.

Президент США в ходе своего выступления сообщил, что стране нужна срочная помощь в условиях снижения экономики из-за финансового кризиса, вызванного пандемией.

"Эти инвестиции вернутся в виде новых рабочих мест, что позволит остановить долгосрочный экономический ущерб, а выгоды значительно превзойдут расходы. В это тяжелое время мы не можем сидеть, сложа руки", — сказал он.

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