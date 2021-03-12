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Финансы: Компания Hammerson заявила о пересчете убытков за 2020 год
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Финансы: Компания Hammerson заявила о пересчете убытков за 2020 год

Основной убыток на акцию составил 76,9 пенса
​В пятницу британская девелоперская и инвестиционная компания Hammerson PLC в своем финансовом отчете сообщила, что ее убыток по МСФО в 2020 финансовом году составил 1,73 млрд фунтов стерлингов из-за дефицита переоценки собственности, по сравнению с убытком в 781 млн фунтов в прошлом году.

Основной убыток на акцию составил 76,9 пенса по сравнению с пересчитанным убытком в 46,6 пенса в прошлом году.

Скорректированная прибыль составила 36,5 млн фунтов по сравнению с 214,0 млн фунтов в прошедшем году. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,6 пенса.

Чистый доход от аренды сократился на 49% до 158 млн фунтов с 308,5 млн фунтов в прошлом году. Чистый доход от аренды упал на 41% на сопоставимой основе без учета премиальных точек, на которые повлияли карантинные ограничения, введённые во время пандемии Covid-19.

Совет директоров предложил окончательный дивиденд в размере 0,2 пенса на обыкновенную акцию на 2020 год. Совет намерен предложить акционерам альтернативу расширенного сценария дивидендов в размере 2 пенсов на акцию.

Компания Hammerson сообщила, что Пьер Бушю, неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту, проинформировал Совет директоров о том, что он не будет баллотироваться на переизбрание в ходе Ежегодного общего собрания.

Совет директоров попросил Майка Баттерворта сменить Пьера на посту председателя Комитета по аудиту.



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пятница 12.03.2021 | 11:54
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