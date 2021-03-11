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Финансы: США предоставили Украине уже $4,5 млрд с 2014 года
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Финансы: США предоставили Украине уже $4,5 млрд с 2014 года

США намерены и в дальнейшем оказывать поддержку, которая будет играть ключевую роль в реализации реформ и укрепления национальной безопасности страны
​США с 2014 года предоставили Украине финансовую помощь на сумму $4,5 млрд. Об этом сообщила временный поверенный в делах Украины К. Квин. Украина регулярно получает финансовую помощь от США и от МВФ в виде финансовых траншей.

Отмечается, что США намерены и в дальнейшем оказывать поддержку, которая будет играть ключевую роль в реализации реформ и укрепления национальной безопасности страны.

Также К. Квин заявила, что новое руководство США в лице Джо Байдена активно поддерживает Украину и ее евроатлантические устремления. Дипломат также заявила, что существует возможность активизировать двусторонние отношения с Украиной посредством динамичного использования существующих механизмов взаимодействия. Речь идет о двусторонней комиссии стратегического партнерства, которая возглавляется руководителями внешнеполитических структур Украины и США. 

Планируется проводить регулярные консультации по вопросам обороны, торговли и инвестиций. Данные механизмы требуют пересмотра и дальнейшего усовершенствования, отметили К. Квин. 

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четверг 11.03.2021 | 22:20
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