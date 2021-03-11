МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансы: Россия намерена избавиться от долларовой зависимости
logo

Финансы: Россия намерена избавиться от долларовой зависимости

Россия постепенно сокращает свою зависимость от доллара
​Россия планирует постепенно избавиться от долларовой зависимости. Об этом заявил глава Госдумы РФ В. Володин.

Планируется осуществить переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, включая те, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Россия постепенно сокращает свою зависимость от доллара. В рамках ЕАЭС расчеты в национальных валютах увеличились до 74%. Также увеличивается количество торговых сделок с Китаем и Турцией.

Ранее Минфин сообщил, что Россия намерена изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Для этого будет снижена доля активов в долларе и евро с 45 до 35 процентов.

Также говорилось о том, что в стране необходимо принимать меры, которые позволят свести зависимость экономики от доллара к минимуму. Это связано с тем, что администрация Байдена сигнализирует о своих намерениях усилить санкции против России в скором времени.

Читайте также: Финансовый рынок: Компания Travelers отчиталась о прибыли в IV квартале

четверг 11.03.2021 | 21:37
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok