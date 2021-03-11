Инвестирование: Российские богачи могут остаться без налоговых льгот на Кипре

Ставки налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются на Кипре, выросли с 5 до 15%. Для многих публичных фирм были введены льготы, но рассчитывать на них смогут не все компании российских богачей.

Налоговая ставка на дивиденды и проценты может сохраниться на уровне примерно пяти процентов в том случае, если компания ведет торги на бирже, а собственники владеют в ней долями выше 15 процентов больше года.

В том случае, если зарегистрированная на Кипре фирма выходит на биржу в Лондоне, то она торгует не акциями, а депозитарными расписками. Минфин отмечает, что когда речь идет о дивидендах, льготы дают как акции, так и расписки. Когда речь идет о процентах – то только акции.

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