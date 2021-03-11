Инвестиции:Путин заявил о праве бизнеса самостоятельно выбирать страну для инвестирования

Глава государства также отметил, что работать приходится в условиях большого количества факторов неопределенности и поэтому в России средства будет лучше. Путин видит инвестиции в качестве альтернативе выплате дивидендов либо выводу средств в офшоры, которые рискуют утратить свой статус.

Президент также отметил важность создания в России стабильных и надежных условий для капиталовложений для того, чтобы инструменты поддержки инвестиций работали более эффективно. Путин отметил, что необходимо стимулировать компании направлять полученную прибыль в российские инвестиционные проекты для того чтобы у предпринимателей не возникало мысли вкладывать средства куда-то еще.

В ходе совещания Путин распорядился тратить на инвестиции деньги Фонда национального благосостояния.

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