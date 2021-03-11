Экономика: Компания Generali сообщила о снижении прибыли в 2020 году

Скорректированная чистая прибыль составила 2,08 млрд евро по сравнению с 2,38 млрд евро в прошедшем году. Скорректированная прибыль на акцию составляет 1,32 евро по сравнению с 1,52 евро в прошлом году.

Консолидированный операционный результат вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем валовых письменных премий достиг 70,7 млрд евро.

Кроме того, компания заявила, что дивиденды на акцию, которые будут предложены на следующем собрании акционеров, составляют 1,47 евро, разделенные на два транша по 1,01 евро и 0,46 евро соответственно. Первый транш подлежит выплате с 26 мая.

В своем прогнозе компания подтвердила цель совокупного годового роста прибыли на акцию в 2018–2021 годах от 6% до 8%. Ожидается, что RoE в 2021 году превысит 11,5%.

Generali подтверждает совокупную выплату дивидендов в 2019-2021 годах в размере от 4,5 до 5 млрд евро с учетом нормативно-правовой базы.

Генеральный директор Generali Group Филипп Донне заявил: "Мы перешли к последней стадии реализации нашего стратегического плана и имеем все возможности для достижения всех целей Generali в 2021 году".

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