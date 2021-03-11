Экономика: Дефицит бюджета США продолжает расти

Пропасть между государственными расходами и доходами выросла до более чем 1 трлн долларов за первые пять месяцев 2021 финансового года, сообщается в отчете ведомства, что на 68% больше того же периода прошлого года.

В прошлом году дефицит бюджета страны составил 3,1 трлн долларов, это на 2 трлн долларов больше, чем ожидалось, поскольку пандемия коронавируса заставила конгрессменов выделить средства для оказания помощи экономике, чтобы предотвратить финансовый коллапс.

Президент Джо Байден планирует утвердить свой план стимулирования экономики в размере 1,9 трлн долларов в пятницу, что, несомненно, приведет к стремительному увеличению расходов.

В прошлом месяце Бюджетное управление Конгресса США спрогнозировало, что даже без дополнительных финансовых стимулов дефицит федерального бюджета в 2021 финансовом году составит 2,3 трлн долларов.

Дефицит бюджета США является показателем эффективности работы властей и государственных расходов. Более высокий дефицит означает, что правительство увеличивает долговые заимствования, что в конечном итоге может ограничить его готовность повысить расходы, чтобы обуздать экономический спад или бороться с пандемиями, отмечает Дэвид Уэссел, директор Центра Хатчинса по финансовым вопросам. Последний профицит бюджета США был в 2001 году и составлял 127 млрд долларов.

По ожиданиям CBO к концу этого года государственный долг составит 35 трлн долларов. По состоянию на среду, госдолг составляет 28 трлн долларов.

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