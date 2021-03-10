Финансы: Американские фонды могут обрушить курс рубля

Центробанк России впервые раскрыл сведения касательно зарубежных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ), на долю которых приходится 23,3% государственных бумаг. Более половины вложений принадлежит фондам из США и Великобритании.Остальная часть средств у инвесторов из Бельгии, Сингапура и ряда других стран. К примеру, в Бельгии почти все ценные бумаги находятся у одного покупателя. Большая часть инвесторов принадлежит транснациональным финансовым холдингам.

Центробанк России предупреждает об уязвимости российского рынка к геополитическим факторам, под которыми он подразумевает санкции со стороны США и Великобритании против госдолга.

В случае реализации такой угрозы американские фонды могут продать госдолг, что приведет к падению курса национальной валюты до критической отметки.

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