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Финансы: Американские фонды могут обрушить курс рубля
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Финансы: Американские фонды могут обрушить курс рубля

Центробанк России предупреждает об уязвимости российского рынка к геополитическим факторам
​Американские фонды оказались, так называемым, тайным оружием против России. Данные структуры накопили достаточное количество российского государственного долга для того чтобы обрушить курс рубля.

Центробанк России впервые раскрыл сведения касательно зарубежных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ), на долю которых приходится 23,3% государственных бумаг. Более половины вложений принадлежит фондам из США и Великобритании.Остальная часть средств у инвесторов из Бельгии, Сингапура и ряда других стран. К примеру, в Бельгии почти все ценные бумаги находятся у одного покупателя. Большая часть инвесторов принадлежит транснациональным финансовым холдингам. 

Центробанк России предупреждает об уязвимости российского рынка к геополитическим факторам, под которыми он подразумевает санкции со стороны США и Великобритании против госдолга.

В случае реализации такой угрозы американские фонды могут продать госдолг, что приведет к падению курса национальной валюты до критической отметки.

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среда 10.03.2021 | 22:28
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