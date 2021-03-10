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Финансы: ЦБ РФ заблокирует Telegram-каналы трейдеров
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Финансы: ЦБ РФ заблокирует Telegram-каналы трейдеров

У каналов было от 500 до нескольких тысяч подписчиков
​Многие российские брокеры заблокировали более 60 счетов физических лиц после предписания, выпущенного Центробанком. Данное решение было связано с попыткой манипулировать акциями через Telegram-каналы. 

Сообщается, что угроза касалась ценных бумаг «Россети Юг». Подписчикам каналов предлагалось сначала приобретать акции компании, а затем продавать как только в данные ценные бумаги будут входить новички. В конечном итоге, 5 марта волатильность акций резко выросла. Так, всего за сутки колебания составили 7,7 процента, а объем торгов вырос в 20 раз. 

У каналов было от 500 до нескольких тысяч подписчиков. Квалификацию данным действиям Центробанк намерен дать позднее. Манипулирование рынком через подписчиков каналов стало довольно популярным способом мошенничества. Так, в январе трейдеры-любители на американском ресурсе Reddit привели к убыткам крупных фондов, которые ставили на падение акций сети магазинов Gamestop. Данной историей заинтересовалась SEC.

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среда 10.03.2021 | 21:32
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