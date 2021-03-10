Экономика: Компания Adidas отчиталась о прибыли в Q4

Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности составила 0,68 евро по сравнению с 0,92 евро в предыдущем году.

Операционная прибыль составила 225 млн евро, что ниже 245 млн евро годом ранее. Операционная маржа составила 4,1%, что в общем соответствует 4,2% в предыдущем году.

Продажи компании сократились на 5% до 5,55 млрд евро с 5,84 млрд евро год назад. Adidas отметила рост продаж на 1% без учета курсовой разницы, несмотря на жесткую базу для сравнения в предыдущем году и сложные экономические условия, особенно в Европе.

В 2021 финансовом году ожидается рост чистой прибыли от продолжающейся деятельности до уровня от 1,25 млрд евро до 1,45 млрд евро. По прогнозам, операционная маржа компании вырастет до показателя от 9 до 10%.

Валовая прибыль полностью восстановится до уровня 52%.

Кроме того, компания ожидает значительного увеличения выручки за счет роста продаж товаров подросткового возраста.

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