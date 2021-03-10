Рынок акций: Казначейские облигации возобновили рост

Стоимость гособлигации выросла в начале торгов и оставалась в зеленой зоне до конца сессии. Доходность эталонной десятилетней облигации США, которая движется противоположно ее цене, упала на 5 базисных пунктов до 1,546%.

Отскок казначейских облигаций произошел после того, как трейдеры начали скупать облигации на пониженных уровнях после резкого падения, наблюдавшегося последние несколько недель.

В понедельник казначейские бумаги существенно снизились после того, как Сенат в субботу принял законопроект о помощи экономике во время коронавируса на сумму 1,9 трлн долларов, в результате чего доходность десятилетних облигаций достигла рекордного уровня закрытия более чем за год.

Рост казначейских облигаций произошел и после того, как министерство финансов зафиксировало высокий спрос на трехлетние облигации объемом 58 млрд долларов.

Аукцион трехлетних облигаций принес высокую доходность в 0,355% и отношение предложения к покрытию стало 2,69, в то время как на десяти предыдущих аукционах трехлетних бумаг среднее отношение предложения к покрытию составляло 2,43.

Отношение предложения к покрытию — это мера спроса, которая указывает количество заявок на каждый доллар проданных ценных бумаг.

В среду трейдеры будут следить за данными Казначейства, которые продемонстрируют результаты аукционов по продаже десятилетних облигаций на сумму 38 млрд долларов.

На сегодняшние торги может повлиять отчет Министерства труда по потребительским ценам, поскольку опасения по поводу инфляции способствовали недавнему скачку доходности.

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