Стоимость биткоина: Руководство JPMorgan увидело спрос на биткоин со стороны инвесторов

В то же время отмечается, что имеется обеспокоенность касательно оценки криптовалюты, капитализация которой с сентября выросла на $700 млрд при притоке капитала в $11 млрд. Ранее клиентам банка рекомендовалось разместить 1% своего портфеля в биткоине и других криптовалютах в качестве хеджирования против акций, облигаций и сырья.

Есть немного, что спрос на альтернативные инвестиции сохранится, однако относительно биткоина как страховки от падения рынков заметила. Также отмечается, что серьезной просадки капитала не наблюдалось чтобы это было эффективным хеджированием.

Аналитики банка отмечают, что усиливается конкуренция между финтехом и традиционными банками на фоне пандемии. Аналитики полагают, что финансовые технологии стают мейнстримом после пандемии, поскольку спрос на цифровые услуги достаточно высокий и превышает сегодня обычные транзакции с использованием обычных денег.

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