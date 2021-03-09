Финансы: План спасения экономики США может столкнуться с трудностями

Но с выплатами, которые должны быть направлены американцам, могут возникнуть проблемы. Соответствующий законопроект был утвержден 6 марта.

План предполагает выплаты 3,6 тысячи долларов на каждого ребенка до шести лет и по три тысячи – на остальных несовершеннолетних детей. Для получения этих денег родители должны получать заработную плату не мене 75 тысяч долларов в год и дети обязаны жить с ними не менее полугода.

Проверка соответствия критериям данного пункта может затянуться. Также есть проблема касательно электронного начисления выплат. Деньги в таком виде, а не в виде чеков должны поступать тем, у кого слишком маленький доход для подачи налоговой декларации, а также бездомным. У последних может попросту не быть доступа в интернет и также могут возникнуть задержки.

Читайте также: Финансовый рынок: Украина инвестирует средства в добычу газа на своей территории