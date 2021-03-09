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Финансы: Tesla потеряла в стоимости акций
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Финансы: Tesla потеряла в стоимости акций

8 марта стоимость ценных бумаг компании снизилась до 653 доллара
​Компания Tesla уже третий раз за год теряет в стоимости. Рыночная капитализация компании упала почти на 300 млрд долларов США.

Так, 8 марта стоимость ценных бумаг компании снизилась до 653 доллара (потери составили примерно 21 процент). 

Своего пикового значения ценные бумаги достигали 26 января. Тогда капитализация выросла почти до 850 миллиардов долларов.

Одной из главных причин падения называют нехватку микросхем, которая повлияла на поставки автопроизводителей. Компания Tesla временно приостановила выпуск своей популярный модели (Model 3) на своем заводе в Калифорнии. За последние 12 месяцев стоимость акций компании выросла более чем в 4,6 раза.

Таким образом, И. Маск потерял статус самого богатого человека в мире 23 февраля. Тогда его состояние сократилось на 15 миллиардов долларов в сутки. Причиной этого могли стать его комментарии касательно цены биткоина.

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вторник 09.03.2021 | 18:01
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