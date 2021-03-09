Финансы: Компания Deutsche Post DHL сообщила о росте прибыли в IV квартале

Прибыль на акцию составила 1,03 евро по сравнению с 0,68 евро в прошлом году.

Прибыль от операционной деятельности или EBIT составила 1,97 млрд евро по отношению 1,26 млрд евро в прошлом году.

Выручка за четвертый квартал увеличилась до 19,12 млрд евро с 16,96 млрд евро в 2019 году.

​Deutsche Post DHL сообщила, что ее руководство и наблюдательный совет намерены предложить годовому общему собранию акционеров, которое состоится 6 мая 2021 года, увеличить дивиденды до 1,35 евро на акцию с 1,15 евро на акцию в прошлом году.

Компания планирует выкупить до 1 млрд евро акций. В 2021 финансовом году Deutsche Post DHL Group ожидает дальнейшего значительного увеличения EBIT до более чем 5,6 млрд евро.

По прогнозам компании, в текущем году свободный денежный поток составит около 2,3 млрд евро, а валовые капитальные затраты — около 3,4 млрд евро.

В январе компания повысила ранее объявленные среднесрочные цели на период до 2022 года на фоне положительных результатов своего бизнеса. Ожидается, что к 2023 году EBIT вырастет до более чем 6,0 млрд евро.

Группа намерена генерировать общий свободный денежный поток от 7,5 до 8,5 млрд евро в период с 2021 по 2023 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 2020-2022 годы, который составлял более 6 миллиардов евро.

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