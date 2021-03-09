Финансы: Джо Байден намерен инвестировать в инфраструктуру США

Президент США вместе с вице-президентом Камалой Харрис и министром транспорта Питом Буттигигом встретились в Овальном кабинете с двухпартийной группой членов Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей, чтобы обговорить инвестирования в американскую инфраструктуру, которые включают улучшение американских дорог, мостов, водных путей, школ и жилья.

По словам Белого дома, руководители администрации обсудили свою общую приверженность работе по возведению современной и устойчивой инфраструктуры в сельских, пригородных и городских районах на всей территории США, которая позволит создать хорошо оплачиваемые рабочие места и поддержит восстановление экономики.

Представители встречи поделились своими идеями в области модернизации существующей инфраструктуры и создании новой, которая будет сводить негативные факторы загрязнения климата к нулю. Делегаты подчеркнули приверженность администрации созданию рабочих мест для квалифицированных специалистов в строительном, производственном и машиностроительном секторах.

Обращаясь к средствам массовой информации, Байден заявил, что "мы собираемся снова стать мировым лидером в области новой и «чистой» инфраструктуры".

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