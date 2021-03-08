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Финансы: Роскомнадзор требует от Facebook доступ к материалам ФСБ
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Финансы: Роскомнадзор требует от Facebook доступ к материалам ФСБ

Также в ведомстве подчеркивают, что действия администрации социальной сети нарушают основные принципы свободного распространения информации
​Роскомнадзор требует от социальной сети Facebook вернуть доступ к основанным на пресс-релизе ФСБ материалам, которые опубликовал ряд российских СМИ.

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо, в котором требует восстановить доступ к информации, которая ранее была опубликована в официальных аккаунтах российских СМИ. В ней сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами ФСБ.

Также в ведомстве подчеркивают, что действия администрации социальной сети нарушают основные принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются проявлением цензуры. Также в Роскомнадзоре полагают, что ограничение прав россиян на поиск информации может привести к административному штрафу владельцам социальных сетей.Ранее Facebook уже блокировала статьи ряда российских СМИ, в которых была ссылка на ФСБ, считая их ложными.  

При повторном нарушении права россиян на поиск информации Facebook грозит штраф до трех миллионов рублей. 

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понедельник 08.03.2021 | 22:24
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