Финансы: Роскомнадзор требует от Facebook доступ к материалам ФСБ

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо, в котором требует восстановить доступ к информации, которая ранее была опубликована в официальных аккаунтах российских СМИ. В ней сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами ФСБ.

Также в ведомстве подчеркивают, что действия администрации социальной сети нарушают основные принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются проявлением цензуры. Также в Роскомнадзоре полагают, что ограничение прав россиян на поиск информации может привести к административному штрафу владельцам социальных сетей.Ранее Facebook уже блокировала статьи ряда российских СМИ, в которых была ссылка на ФСБ, считая их ложными.

При повторном нарушении права россиян на поиск информации Facebook грозит штраф до трех миллионов рублей.

Читайте также: Финансовый рынок - Россияне стали реже посещать банки