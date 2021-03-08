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Финансовый рынок: ВОЗ имеет возражения касательно цифровых паспортов вакцинации
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Финансовый рынок: ВОЗ имеет возражения касательно цифровых паспортов вакцинации

ВОЗ довольно критически относится к намерениям касательно введения паспортов вакцинации
​Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет довольно большие  возражения касательно плана Еврокомиссии по введению цифровых зеленых паспортов вакцинации. Об этом сообщил директор регионального европейского бюро ВОЗ Г. Клюге.

Пока что нет никаких определенных данных о том, сколько держится иммунитет, который связан с вакцинацией от коронавируса. Несмотря на это, ВОЗ довольно критически относится к намерениям касательно введения паспортов вакцинации.

17 марта Еврокомиссия намерена обнародовать законопроект о цифровом «зеленом» паспорте, в котором будут фиксироваться данные о вакцинации от коронавируса, а также отрицательные или положительные тесты на коронавирус. Целью введения такого паспорта может стать необходимость путешествий по Европе в условиях карантина. 

В ближайшие три месяца должны быть созданы технические условия для того чтобы в пределах ЕС можно было считывать данные паспортов. Ожидается, что паспорта вакцинации появятся в ЕС ближе к лету.

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понедельник 08.03.2021 | 20:57
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