Финансовый рынок: ВОЗ имеет возражения касательно цифровых паспортов вакцинации

Пока что нет никаких определенных данных о том, сколько держится иммунитет, который связан с вакцинацией от коронавируса. Несмотря на это, ВОЗ довольно критически относится к намерениям касательно введения паспортов вакцинации.

17 марта Еврокомиссия намерена обнародовать законопроект о цифровом «зеленом» паспорте, в котором будут фиксироваться данные о вакцинации от коронавируса, а также отрицательные или положительные тесты на коронавирус. Целью введения такого паспорта может стать необходимость путешествий по Европе в условиях карантина.

В ближайшие три месяца должны быть созданы технические условия для того чтобы в пределах ЕС можно было считывать данные паспортов. Ожидается, что паспорта вакцинации появятся в ЕС ближе к лету.

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