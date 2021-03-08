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Финансы: ЕС может потерять около 100 млрд евро из-за медленных темпов вакцинации
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Финансы: ЕС может потерять около 100 млрд евро из-за медленных темпов вакцинации

В то же время задержка в возобновлении работы на один или два месяца может стоить экономике ЕС от 50 до 100 млрд евро
​Евросоюзу предрекают потерю 100 миллиардов евро ввиду медленных темпов вакцинации населения от коронавируса.

Довольно медленные темпы вакцинации в Европе вызывают беспокойство у многих инвесторов, поскольку есть вероятность отсрочить восстановление экономики ЕС и возобновление работы бизнеса.

В то же время задержка в возобновлении работы на один или два месяца может стоить экономике ЕС от 50 до 100 млрд евро. Также отмечается, что европейские фонды уже неделю подряд фиксируют отток капитала, а если пандемия коронавируса будет и дальше распространяться, то текущие стратегии инвесторов могут быть нарушены и они потерпят убытки.

В конце февраля этого года стало известно, что будет поставлено меньше доз вакцины, чем планировалось изначально – примерно 90 миллионов вместо 180 миллионов доз. Ввиду технических проблем многие компании отстают от графика производства на два месяца.

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понедельник 08.03.2021 | 20:41
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