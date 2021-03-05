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Финансы: В РФ хотят запретить использовать одноразовый пластик
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Финансы: В РФ хотят запретить использовать одноразовый пластик

Также рассматриваются экономические аспекты отказа от пластика
​На территории Российской Федерации и других стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) захотели запретить использование одноразового пластика. Такого рода решение было включено в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Ожидается, что запрет на производство и ввоз одноразового пластика будет введен поэтапно. Конкретный план обсуждается странами-участницами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

В то же время в российском Минприроды рассматриваются другие возможные варианты снижения вредного влияния пластика на окружающую среду. Среди таких вариантов – вторичная переработка данного материала.

Также рассматриваются экономические аспекты отказа от пластика. Его заменители, такие как картон и бумага, не могут быть использованы для упаковки некоторых видов продуктов питания. В прошлом году с такой же инициативой выступала Белоруссия, которая предлагала запретить оборот на территории ЕАЭС части продукции из одноразового пластика, однако российские власти не одобрили такие изменения.

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пятница 05.03.2021 | 20:48
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