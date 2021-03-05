Финансы: Глава правления Virgin Galactic продал свои акции

Палихапитийя продал 6,2 млн акций по средней стоимости 34,32 доллара, согласно документации, поданной в SEC США. Вместе со своим партнером Яном Осборном он по-прежнему имеет 15,8 млн акций, что составляет 6,2% от общих ценных бумаг.

Палихапития и Осборн через компанию Social Capital Hedosophia смогли запустить стремительно развивающуюся тенденцию на Уолл-стрит в отношении специализированных средств приобретения. Его первоначальный SPAC объединился с Virgin Galactic в 2019 году. Это слияние сделало стартап Брэнсона первым в мире публичным предприятием в области космических путешествий.

Сейчас десятки фирм объединяются в SPACS, так называемые компании с пустыми чеками, котирующиеся на публичных торгах перед слиянием с действующим бизнесом. Последние инициативы Social Capital включают Opendoor Technologies Inc., компанию, которая покупает, ремонтирует и продает дома.

Сделка Virgin Galactic SPAC привлекла около 800 млн долларов, при этом Палихапития внес прямых инвестиций на 100 млн долларов.

После того, как акции стремительно выросли после листинга, они обвалились на 49% после февральского решения отложить следующий полет в космос. Текущая рыночная стоимость Virgin Galactic составляет 7,18 миллиарда долларов.

В четверг компания сообщила об уходе своего главного космического директора Джорджа Уайтсайдса, заявив, что он решил реализовать свои потенциальные возможности на государственной службе. Уайтсайдс, который занимал пост генерального директора в течение десяти лет, останется председателем Консультативного совета по космосу, состоящего из четырех человек.

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