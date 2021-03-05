Компания рассчитывает, что инвестиции поддержат более 750 000 рабочих мест в США и позволят существенно снизить выбросы CO2 за счет близких поставок продукции.

"Все больше компаний предпочитают открывать свои производственные предприятия в Соединенных Штатах, и в результате у американцев появляется больше рабочих мест", — заявил президент и главный исполнительный директор Walmart Джон Фурнер.

"Производство в США действительно имеет огромное значение для наших поставщиков, предпринимателей и окружающей среды. Это важно для наших клиентов, более 85% из которых заявили, что для нас важно поставлять продукцию, произведенную или собранную в США", — добавил он.

Инвестиции поддержат малый бизнес, различных поставщиков и продавцов, базирующихся в США, сказал Фурнер.

Walmart сосредоточится на шести приоритетных категориях: пластмассы, текстиль, мелкие электрические приборы, пищевая промышленность, фармацевтика и медицинские принадлежности.

В 2013 году Walmart взял на себя обязательство инвестировать 250 млрд долларов в продукты, произведенные, выращенные или собранные в Америке к 2023 году.

Во вторник Walmart сообщил о повышении почасовой оплаты труда как минимум до 15 долларов в час для рабочих, расположенных на восточном и западном побережьях. В феврале компания заявила, что 13 марта начнет выплачивать 425 000 рабочих почасовую оплату в размере от 13 до 19 долларов. Walmart — крупнейший частный работодатель страны, в котором работает 1,5 миллиона человек в США.

Читайте также: Финансы: Walmart инвестирует в производство США $350 млрд