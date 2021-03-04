Финансы: Американский миллиардер назвал золото "мертвым" активом

Финансист довольно иронично высказался об инвесторах, которые купили биткоины и ожидают дальнейшего роста их цены. Он отметил, что большинство бирж поддались мании, благодаря чему котировки криптовалюты выросли, однако со стороны покупателей это было недальновидным шагом, что подтвердилось спадом цены.

Кьюбан также заявил, что золото является средством сбережения основанным на технологиях. Тот, кто сумел наиболее эффективно использовать современные технологии для добычи, тот и получил наибольшую прибыль.

Сегодня многие криптовалюты переняли многие качества золото, но сам драгоценный металл фактически «мертв» в качестве актива для сбережения своего капитала. Напомним, что после своего роста до 55,8 тысячи долларов за монету стоимость биткоина снизилась до 48,7 тысячи. М. Кьюбан известен своим довольно эксцентричным поведение и громкими высказываниями.

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