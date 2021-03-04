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Финансовый рынок: Украина инвестирует средства в добычу газа на своей территории
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Финансовый рынок: Украина инвестирует средства в добычу газа на своей территории

В ближайшие два-три года в эту отрасль планируется инвестировать около 10 миллиардов гривен
​Украинские власти собрались увеличить добычу природного газа в стране для того чтобы в 2025 году самостоятельно обеспечить себя топливом. Об этом заявил премьер-министр страны Д. Шмыгаль.

В ближайшие два-три года в эту отрасль планируется инвестировать около 10 миллиардов гривен ( что примерно составляет 26 миллиардов рублей). Рассчитывается, что в 2024-2025 годах будут открыты новые месторождения, которые позволят обеспечить внутренние потребности Украины как для населения, как и для производственных потребителей.

Ранее было сказано, что Украина на протяжении нескольких лет не закупает топливо реверсом из Европы, а напрямую качает его из России и при этом завышает цены. Власти, в свою очередь, отметили, что не намерены импортировать российский газ, который прекратили напрямую закупать еще в конце 2015 года. Причиной этого стало вхождение Крыма в состав России в 2014 году.

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четверг 04.03.2021 | 18:01
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