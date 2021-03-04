Финансы: Центробанк Малайзии сохранил денежно-кредитную политику

Комитет по денежно-кредитной политике решил оставить ставку на уровне 1,75%, говорится в заявлении банка Negara Malaysia в четверг. Это соответствовало прогнозам аналитиков.

Последний раз финансовый регулятор снижал ставку на 0,25% в июле прошлого года.

"Комитет по денежно-кредитной политике считает, что его экономический курс является подходящим и адаптивным", — заявил представитель центрального банка.

Экономисты ожидают улучшения темпов роста экономики со второго квартала благодаря восстановлению глобального спроса, увеличению расходов государственного и частного секторов на фоне продолжающейся поддержки со стороны более целенаправленных мер сдерживания.

Ожидается, что развертывание программы вакцинации Covid-19 поднимет потребительское настроение и повысит экономическую активность.

"Тем не менее, перспективы роста по-прежнему подвержены рискам ухудшения ситуации, главным образом из-за сохраняющейся неопределенности в развитии событий, связанных с пандемией, и потенциальных проблем, которые могут повлиять на вакцинацию как на мировом, так и на внутреннем уровне", - заявили в банке.

Прогнозируется, что более высокие мировые цены на нефть приведут к росту инфляции. Сохранение резервных мощностей в экономике призвано сдерживать базовую инфляцию.

Последнее решение банка показывает то, что он не стремится к ослаблению ДКП и ставки, и они, скорее всего, останутся на прежнем уровне в ближайшем будущем, сообщил эксперт Capital Economics Алекс Холмс.

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