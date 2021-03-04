Финансы: ЦБ Шри-Ланки сохранил ставки на прежнем уровне

В четверг денежно-кредитный совет Центробанка Шри-Ланки утвердил решение сохранить ставку по постоянным депозитам на уровне 4,50% и ставку по постоянной кредитной линии на уровне 5,50%.

В последний раз банк снижал ключевые ставки на 100 базисных пунктов в июле прошлого года.

Общая и базовая инфляция, рассчитываемая на индексах потребительских цен, оставалась низкой. Ожидалось, что инфляция останется низкой в течение оставшейся части года.

Банк прогнозирует, что в 2021 году внутренняя экономика заметно вырастит при поддержке политических стимулов и улучшения настроений в деловых кругах.

Центробанк призвал финансовые регуляторы нарастить объемы кредитования производительных секторов экономики и поддержать внутреннее производство в соответствии с курсом национальной политики.

Банк заявил, что предпримет дальнейшие упреждающие меры, чтобы помочь экономике восстановиться при сохранении инфляции в целевом диапазоне 4-6%.

Учитывая плохие перспективы для экономики, CBSL, скорее всего, захочет возобновить цикл смягчения ДКП, но это произойдет только в том случае, если давление на рупию ослабнет, сказал Алекс Холмс, экономист Capital Economics.

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