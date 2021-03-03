Инвесторы c Reddit разогнали капитал Rocket Cos.

Причиной такого роста стало внимание трейдеров к ценным бумагам компании. Из-за роста их стоимости состояние Гиблерта, который является владельцем контрольного пакета акций, выросло до 64,1 миллиарда долларов. Он поднялся с 19 на 16 позицию в рейтинге богатейших людей планеты.

На сегодняшний день ценные бумаги Rocket составляют 93% капитала Д. Гилберта.

Это отнюдь не первый раз за год, когда состояние главы Rocket резко растет. Существенный скачок был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда капитал Гилберта вырос более чем в четыре раза. Это было связано с тем, что Rocket получила статус публичной компании.

Rocket Cos. Является главным ипотечным кредитором в США. Ее акции вошли в список бумаг, которые попали в центр внимания трейдеров.

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