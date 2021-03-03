Финансы: Санкции против РФ могут негативно повлиять на ее госдолг

Механизм действия санкций реализуется в несколько этапов. На первом запрещается поставка оружия и прекращение любой помощи со стороны США, кроме гуманитарной. После этого стране дается 90 дней на то, чтобы признать свои нарушения.

В противном случае вводится второй и более жесткий пакет санкций, в котором предусмотрено шесть мер. Президент США должен будет ввести как минимум три из них. Уже этим летом США могут ввести запрет на кредитование государственных структур России со стороны американских банков. Это означает полную остановку работы с российским госдолгом.

Такие действия могут привести к негативным последствиям для всей международной финансовой системы. Российские облигации федерального займа являются частью всех индексов развивающихся стран и занимают в них ключевую позицию.

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