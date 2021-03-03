Финансы: Компания Polymetal заявила о росте EBITDA на 57%

Базовая прибыль на акцию составила 2,30 доллара по сравнению с 1,02 доллара в прошлом году. Скорректированная EBITDA увеличилась на 57% до 1,69 млрд долларов с 1,07 млрд долларов. Базовая прибыль на акцию составила 2,28 доллара по сравнению с 1,25 доллара годом ранее.

Выручка за финансовый год выросла до 2,86 млрд долларов с 2,24 млрд долларов в предыдущем году. Продажи золота составили 1 392 тыс. унций, что на 2% больше относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи серебра сократились на 13% до 19,3 млн унций.

Компания сохранила текущий прогноз производства в 1,5 млн унций GE на 2021 финансовый год и 1,6 млн унций GE на 2022 финансовый год.

Совет директоров предложил окончательный дивиденд в размере 0,89 доллара на акцию. В результате общий дивиденд, объявленный на 2020 финансовый год, составит 1,29 доллара на акцию.

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