Финансы: Компания Zoom отчиталась о прибыли в Q4

Прибыль в IV квартале увеличилась до 260,4 млн долларов или 0,87 доллара на акцию с 15,3 млн долларов или 0,05 доллара на акцию в аналогичном квартале прошедшего года.

Скорректированная прибыль выросла до 365,4 млн долларов или 1,22 доллара на акцию с 43,2 млн долларов или 0,15 доллара на акцию в прошлом году. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 0,79 доллара.

Выручка в IV квартале подскочила на 369% до 882,5 млн долларов с 188,3 млн долларов в прошлом году. В заявлении компании говорится, что драйверы общей выручки включают привлечение новых клиентов и расширение существующих баз. Аналитики прогнозировали показатель в 811,77 млн долларов.

"Четвертый квартал стал сильным завершением беспрецедентного года для Zoom. В 2021 финансовом году мы значительно расширили наш бизнес, чтобы предоставлять новые услуги связи нашим клиентам и мировому сообществу в ответ на пандемию", — сообщил генеральный директор Эрик Юань.

В I квартале прогнозируется, что выручка составит от 900,0 до 905,0 млн долларов, а скорректированная прибыль — от 0,95 до 0,97 долларов на акцию. Аналитики в данное время оценивают прибыль в 0,72 доллара на акцию при выручке в 804,78 млн долларов.

Ожидается, что за полный 2022 год выручка компании составит 3,760 и 3,780 млрд долларов, а скорректированная прибыль — 3,59 и 3,65 доллара на акцию. Аналитики прогнозируют прибыль в 2,96 доллара на акцию при выручке в 3,52 млрд долларов.

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