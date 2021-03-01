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Финансы: Глобальный долг мировой экономики вырос до рекордной отметки
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Финансы: Глобальный долг мировой экономики вырос до рекордной отметки

Почти половину прироста долгового бремени приходится на передовые экономики мира
​Глобальный долг в 2020 году вырос до рекордной отметки 281 трлн долларов, что в 3,5 раза больше размера самой мировой экономики. Так, уже через полтора года объем займов может вырасти до 300 триллионов.

Объем госдолга вырос в прошлом году на 24 триллиона долларов и такие темпы многие аналитики называют рекордными. К примеру, в 2019 году он вырос на 10,8 триллионов, а в 2018 году – лишь на 3,3 триллиона. 

Почти половину прироста долгового бремени приходится на передовые экономики мира (США, Япония, Еврозона, Великобритания, Южная Корея). К примеру, у Японии отношение долга к ВВП составляет 240 процентов. Многие государства оказалась в долговой яме ввиду трат на борьбу с пандемией коронавируса.

Аналитики не знают точно как именно мировая экономика сможет сократить такой объем заемных средств без существенных неблагоприятных последствий для экономической активности.

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понедельник 01.03.2021 | 21:44
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