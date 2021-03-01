Финансы: Платежная система Мир не будет перечислять переводы на иностранные кошельки

Причиной такого решения называют желание снизить уровень рисков при осуществлении сомнительных переводов денежных средств. По словам главы правления банка А. Обаевой, такими действиями платежная система намерена заблокировать пополнение кошельков онлайн-казино, букмекерских контор и других компаний так называемого «серого рынка».

Также ранее сообщалось, что в мобильном приложении Apple Pay в ближайшее время появится возможность привязки карты платежной системы «Мир». Данная система была создана в 2014 году после того, как международные системы платежей Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт банка СМП, который попал под санкции.

На карты «Мир», согласно закону, начисляются зарплаты работников бюджетных учреждений и социальные выплаты. Система позиционируется как безопасная и оптимизированная для широкого спектра финансовых операций.

Читайте также: Курс доллара - Американская валюта стабильна к евро и иене