Финансовый рынок: Техасская компания Brazos Electric объявила о банкротстве

Согласно заявлению, компания Brazos Electric Power Cooperative подала в суд по делам о банкротстве США в Южном округе Техаса. В нем перечислены все оценочные активы и обязательства.

Банкротство Brazos станет одним из многих после того, как многие дома и предприятия США остались без отопления, света и воды во время аномальных морозов. Это привело к экономическому ущербу в размере 129 млрд долларов.

Компании, которые не могли сами производить электроэнергию, были вынуждены ее покупать по рыночной стоимости. Государственный сетевой оператор Ercot заявил, что ему не хватает 1,3 млрд долларов на то, чтобы рассчитаться с производителями за приобретенную энергию. Это оказывает огромное финансовое давление на коммунальные предприятия, которым удавалось продолжать производить электроэнергию, а также на тех, кто потерпел неудачу.

Ercot прекратил выплаты некоторым коммунальным службам, поскольку пытается справиться с дефолтом. Если сетевой оператор не сможет полностью покрыть долги, возникшие в результате кризиса, затраты будут переложены на всех участников рынка.

Griddy Energy LLC, поставщик электроэнергии из Техаса, который подвергся критике после того, как на прошлой неделе его клиенты получили непомерные счета за электроэнергию во время энергетического кризиса, 26 февраля лишился права участия на рынке электроэнергии штата.

Поставщик взимает плату за электроэнергию на основе цен, зафиксированных в реальном времени на оптовых рынках, таким образом перекладывая расходы непосредственно на потребителей. Согласно рыночному уведомлению, Ercot лишил Griddy прав на ведение деятельности на рынке электроэнергии штата из-за неуплаты.

В прошлом месяце Fitch Ratings снизило прогноз все предприятия розничной и оптовой торговли электроэнергией, работающие в рамках Совета по надежности электроснабжения Техаса, на «негативный», сославшись на опасения относительно требований к финансированию и ликвидности в ближайшем будущем.

Brazos Electric является оптовым поставщиком электроэнергии для 16 распределительных кооперативов-членов и одной муниципальной системы

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