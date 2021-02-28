МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансовый рынок: Белоруссия намерена попросить денег у России
logo

Финансовый рынок: Белоруссия намерена попросить денег у России

Соглашение о получении кредита в миллиард долларов было подписано 21 декабря 2020 года
​Белоруссия намерена попросить у России новый кредит. По словам министра финансов Белоруссии Ю. Селиверстова, в настоящее время ведутся переговоры касательно возможности привлечь средства в инфраструктурные проекты.

Пока что не говорится о какой именно сумме идет речь и не названы сроки ее получения. Также Белоруссия надеется получить второй транш предыдущего российского кредита в первом полугодии текущего года.

Напомним, что соглашение о получении кредита в миллиард долларов было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш в размере 500 млн долларов был получен 30 декабря 2020 года.

Ранее были опровергнуты слухи о том, что Россия может дать кредит в три миллиарда долларов за счет остатка от ранее предоставленных средств на строительство Белорусской АЭС.  Президент Белоруссии А. Лукашенко поблагодарил В. Путина за помощь, оказанную экономике страны.

Читайте также: Финансовый рынок: В США сообщают о негативных тенденциях для доллара

воскресенье 28.02.2021 | 21:15
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok