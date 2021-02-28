Финансовый рынок: Белоруссия намерена попросить денег у России

Пока что не говорится о какой именно сумме идет речь и не названы сроки ее получения. Также Белоруссия надеется получить второй транш предыдущего российского кредита в первом полугодии текущего года.

Напомним, что соглашение о получении кредита в миллиард долларов было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш в размере 500 млн долларов был получен 30 декабря 2020 года.

Ранее были опровергнуты слухи о том, что Россия может дать кредит в три миллиарда долларов за счет остатка от ранее предоставленных средств на строительство Белорусской АЭС. Президент Белоруссии А. Лукашенко поблагодарил В. Путина за помощь, оказанную экономике страны.

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