Финансовый рынок: Палата представителей США одобрила план Байдена по спасению экономики

Теперь законопроект должен будет согласовать сенат и, если он будет одобрен верхней палатой Конгресса США, то дальше его направят на подпись главе государства. Данный пакет мер предлагает направить выделяемые средства на усиление программы вакцинации населения США и на материальную поддержку граждан. Планируется повысить минимальную зарплату с 7,25 до 15 долларов в час. Помимо этого, все работающие семьи получат 1,4 тысячи долларов, а пособие по безработице увеличат на 400 долларов.

Около 1 трлн долларов пойдет на прямые выплаты домохозяйствам, 440 млрд долларов будут направлены на выплаты малым предприятиям и сообществам. Некоторые аналитики полагают, что суммы в 1,9 трлн долларов будет недостаточно и затраты превысят эту отметку.

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