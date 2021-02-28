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Финансовый рынок: США намерены пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
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Финансовый рынок: США намерены пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Национальная разведка США обвинила власти Саудовской Аравии в содействии вышеуказанным преступлениям
​США всерьез задумались над тем, чтобы пересмотреть отношения со своим главным союзником на Ближнем Востоке – Саудовской Аравией. 

Президент США Джо Байден заявил, что планируется ввести дополнительные санкции против Саудовской Аравии в ближайшее время. Ранее Госдепартамент США ввел ряд ограничений против 76 граждан данного государства. Их Вашингтон считает причастными к ряду преступлений, связанных с убийством журналиста Д. Хашкуджи в 2018 году.

Помимо этого, Национальная разведка США обвинила власти Саудовской Аравии в содействии вышеуказанным преступлениям. В свою очередь, Саудовская Аравия отвергает такие обвинения. Хашкуджи, который в качестве журналиста сотрудничал со многими западными изданиями, часто критиковал власти Саудовской Аравии, исчез в октябре 2018 года после посещения посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. В дальнейшем была официально подтверждена его гибель. 

В самой Саудовской Аравии суд приговорил восьмерых человек к различным срокам заключения касательно дела Хашкуджи.

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воскресенье 28.02.2021 | 10:54
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