Финансовый рынок: Аналитики озвучили прогнозы по курсу рубля весной

Сюда относятся угроза санкций, вакцинация в странах мира и объемы спроса на нефть. В то же время, расширение программ вакцинации будет причиной роста спроса на рисковые активы, которым многие считают рубль.

Есть мнение, что в случае сохранения мягкой монетарной политики ведущими банками мира США смогут сохранить статус неких драйверов роста для глобальных рынков. Тяга к риску со стороны инвесторов будет поддерживать высокий спрос и на рубль.

В случае роста доходностей на мировом рынке облигаций, на рынке может создаться неблагоприятная экономическая ситуация, что заставит многих инвесторов продавать свои акции. Также на курс валюты могут повлиять итоги саммита ЕС, который пройдет 25-26 марта. На данном мероприятии планируется специальное заседание, которое посвящено текущей политике касательно России.

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