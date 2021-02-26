Финансовый рынок: Deutsche Telekom заявила о росте прибыли в Q4

Гендиректор Тим Хёттгес заявил: "Мы заключили хорошую сделку в Соединенных Штатах, улучшили наши позиции на рынке в Европе и в то же время внесли весомый вклад в управление воздействием пандемии коронавируса с помощью наших стабильных сетей".

В 2021 финансовом году компания ожидает, что скорректированный показатель EBITDA AL составит около 37 млрд евро, что выше 35,02 млрд евро, полученного в 2020 финансовом году.

Ожидается, что свободный денежный поток AL за год составит около 8,0 млрд евро.

В IV квартале чистая прибыль выросла до 1,67 млрд евро с 654 млн евро в прошлом году. Скорректированная чистая прибыль составила 1,64 млрд евро по сравнению с 1,02 млрд евро годом ранее.

EBITDA выросла на 66,4% до 11,05 млрд евро с 6,64 млрд евро в прошедшем году. Скорректированная EBITDA составила 10,44 млрд евро, что на 48% больше, чем в прошлом году 7,05 млрд евро.

Скорректированный показатель EBITDA AL за квартал вырос на 48,5% до 8,95 млрд евро с 6,03 млрд евро в прошлом году.

Чистая выручка увеличилась на 29,3% до 27,62 млрд евро по сравнению с 21,36 млрд евро в предыдущем году.

В 2020 финансовом году чистая прибыль выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом до 4,2 млрд евро, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15,5% до 5,7 млрд евро. Чистая выручка выросла на 25,4% до 101,0 млрд евро, главным образом за счет поглощения Sprint 1 апреля 2020 года. В органическом выражении выручка выросла на 3%. Скорректированная EBITDA AL увеличилась на 41,6%.

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