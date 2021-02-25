Финансовый рынок: Количество частных инвесторов на Московской бирже выросло на 1,2 млн

В то же время, за минувший год было открыто пять миллионов брокерских счетов, что стало рекордом по сравнению с предыдущими годами. В январе 2021 года было совершено рекордное количество сделок – 1,5 миллиона.

В настоящее время частные инвесторы обеспечивают существенную часть оборотов на рынках биржи. На данный показатель приходится 42% торгов акциями, 10,5% - облигациями, 42% - деривативами и 14% - валютой.

Торги акциями зарубежных эмитентов стартовали на Московской бирже в августе 2020 года. Ранее в РФ они были доступны лишь на Санкт- Петербургской бирже. Ранее глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила о выросшем интересе россиян к инвестированию.

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