Финансовый рынок: М. Драги может стать новым лидером Еврозоны

Многие политические лидеры ЕС оказались в довольно непростой ситуации в период пандемии коронавируса. К примеру, А. Меркель уже готовится сложить свои полномочия в сентябре, а Э. Макрона ожидают сложные перевыборы.

В таких условиях М. Драги вполне может взять на себя инициативу формирования политической и экономической повестки дня. Он пользуется уважением среди политической элиты ЕС. Также говорится о том, что он умеет находить общий язык с оппонентами, которые придерживаются различных взглядов.

Драги выступал организатором нескольких программ количественного смягчения, которые были призваны стимулировать европейскую экономику.

В то же время, специалисты сохраняют скептицизм касательно политического будущего М. Драги ввиду разногласий и противодействий со стороны оппозиции.

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