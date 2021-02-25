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Финансовый рынок: М. Драги может стать новым лидером Еврозоны
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Финансовый рынок: М. Драги может стать новым лидером Еврозоны

Многие политические лидеры ЕС оказались в довольно непростой ситуации в период пандемии коронавируса
​Bloomberg назвал бывшего главу ЕЦБ и нынешнего премьер-министра Италии М. Драги «спасителем» европейской экономики. Такое звание было дано за то, что ему удалось организовать программу экстренной помощи в период долговых кризисов.

Многие политические лидеры ЕС оказались в довольно непростой ситуации в период пандемии коронавируса. К примеру, А. Меркель уже готовится сложить свои полномочия в сентябре, а Э. Макрона ожидают сложные перевыборы.

В таких условиях М. Драги вполне может взять на себя инициативу формирования политической и экономической повестки дня. Он пользуется уважением среди политической элиты ЕС. Также говорится о том, что он умеет находить общий язык с оппонентами, которые придерживаются различных взглядов. 

Драги выступал организатором нескольких программ количественного смягчения, которые были призваны стимулировать европейскую экономику.

В то же время, специалисты сохраняют скептицизм касательно политического будущего М. Драги ввиду разногласий и противодействий со стороны оппозиции.

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четверг 25.02.2021 | 20:25
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