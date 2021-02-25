Финансовый рынок: ​Domino's Pizza отчиталась о прибыли в Q4

Чистая прибыль на акцию в IV квартале с учетом корректировок составила $ 3,46, что на 10,5% больше, чем в предыдущем квартале. Общая выручка выросла до 1,36 млрд долларов с 1,15 млрд долларов в предыдущем году. Мировые розничные продажи увеличились на 21,7% в IV квартале, или на 20,9% без учета положительного влияния иностранной валюты. Мировые розничные продажи выросли на 12,0% без учета положительного влияния иностранной валюты.
24 февраля руководство Domino's Pizza назначило квартальные дивиденды в размере $0,94 на обыкновенную акцию, подлежащие выплате 30 марта текущего года. Это представляет собой увеличение на 20,5% относительно прошлой суммы квартальных дивидендов.Руководство компании одобрило новую программу обратного выкупа обыкновенных акций компании на сумму до 1,0 млрд долларов США. Эта программа обратного выкупа заменит оставшиеся 76,6 млн долларов в рамках ранее утвержденной программы обратного выкупа акций на сумму 1,0 млрд долларов.
Читайте также: Финансовый рынок: В третьем квартале доходы Ryanair сократились на 82%