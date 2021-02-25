Финансовый рынок: ​Domino's Pizza отчиталась о прибыли в Q4

Чистая прибыль на акцию в IV квартале с учетом корректировок составила $ 3,46, что на 10,5% больше, чем в предыдущем квартале. Общая выручка выросла до 1,36 млрд долларов с 1,15 млрд долларов в предыдущем году. Мировые розничные продажи увеличились на 21,7% в IV квартале, или на 20,9% без учета положительного влияния иностранной валюты. Мировые розничные продажи выросли на 12,0% без учета положительного влияния иностранной валюты.

24 февраля руководство ​Domino's Pizza назначило квартальные дивиденды в размере $0,94 на обыкновенную акцию, подлежащие выплате 30 марта текущего года. Это представляет собой увеличение на 20,5% относительно прошлой суммы квартальных дивидендов.

Руководство компании одобрило новую программу обратного выкупа обыкновенных акций компании на сумму до 1,0 млрд долларов США. Эта программа обратного выкупа заменит оставшиеся 76,6 млн долларов в рамках ранее утвержденной программы обратного выкупа акций на сумму 1,0 млрд долларов.

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