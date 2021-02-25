Финансовый рынок: Компания Moderna заявила о росте убытка в четвертом квартале

Компания ожидает, что в 2021 году объем продаж продукции составит 18,4 миллиарда долларов.

Moderna увеличила нижний предел масштабного плана производства вакцины против Covid-19 на 2021 год до 700 млн доз с 600 млн доз. Производство все еще работает над поставкой до 1 млрд доз к 2021 году.

Компания заявила, что делает новые инвестиции для увеличения мощности производства вакцин до 1,4 млрд единиц к 2022 году, сославшись на высокий спрос во всем мире.

Moderna отметила, что в 2020 году она создала 8 коммерческих дочерних компаний в Северной Америке и Европе и намерена расширить свою деятельность в Японии, Южной Корее и Австралии.

Производитель вакцин сообщил, что его чистый убыток в четвертом квартале увеличился до 272,49 млн долларов, или 0,69 доллара на акцию, с 123,29 млн долларов или 0,37 доллара на акцию в предыдущем году. Аналитики ожидали, что компания сообщит об убытке в размере 0,35 доллара на акцию.

Общая выручка за четвертый квартал выросла до 570,75 млн долларов с 14,06 млн долларов в прошлом году благодаря увеличению доходов от грантов и продаж продукции. Увеличение доходов от грантов произошло в первую очередь благодаря награде BARDA за ускорение разработки вакцины против Covid-19. Эксперты ожидали, что выручка в четвертом квартале составит 279,41 млн долларов.

Компания заявила, что начала добавлять выручку от вакцины COVID-19 в декабре 2020 года после получения разрешения на экстренное использование FDA и Министерства здравоохранения Канады.

В декабре 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило экстренное использование вакцины Moderna против коронавируса, у лиц в возрасте 18 лет и старше. Moderna также получила разрешение на экстренное использование вакцины от агентств здравоохранения Канады, Израиля, Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Сингапура и Катара.

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