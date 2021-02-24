Финансовый рынок: Россия снизила зависимость от доллара и евро

В нормативную структуру средств ФНБ были включены японская иена с долей в 5% и китайский юань с долей в 15%. В то же время, доля активов, которые номинированы в долларе и евро, в структуре ФНБ снизилась с 45 до 35%, а в фунте стерлингов осталась на прежнем уровне в 10%.

Ликвидная часть ФНБ по состоянию на начало февраля оценивалась в 116, 4 млрд долларов США.

Многие экономисты и чиновники неоднократно призывали снизить зависимость международных расчетов от американского доллара, а также уменьшить его долю в международных резервах ввиду опасения новых санкций, которые могут попросту заморозить российские активы на корреспондентских счетах.

Читайте также: Финансовый рынок - Минфин РФ планирует возобновить закупку иностранной валюты